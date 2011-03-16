Завтра Toyota возобновит производство на 7-ми заводах в Японии

Японский автогигант Toyota планирует в четверг возобновить производство на семи заводах в центральной части страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство MarketWatch.

Сначала на заводах возобновится выпуск автозапчастей, а затем - производство комплектующих для зарубежных заводов японской компании. Сроки восстановления производства на заводах компании по производству автомобильных кузовов пока не известны. Ранее Toyota, а также другие японские автопроизводители (Nissan, Honda, Subaru и Mitsubishi Motors)приостановили работу своих заводов из-за серии землетрясений и цунами.

В понедельник, 14 марта, руководство Toyota Motors решило не возобновлять работу трех фабрик, затем была остановлена работа всех заводов компании в стране.

По исследованиям IHS Automotive, приостановка деятельности японской компании может повлечь сокращение производства примерно на 40 тыс. автомобилей.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0. По последним данным, общее число погибших и пропавших без вести превысило 11 тысяч человек.