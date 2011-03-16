Группа ГАЗ выпустит в 2012 г. тестовую партию "Газель Next"

Группа ГАЗ планирует в 2012 году выпустить тестовую партию автомобилей "Газель Next", а в 2013 году организовать серийное производство этих машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента группы Бо Андерссона. "Это будут автомобили в более высоком сегменте, чем "Газель Бизнес". При этом они будут выпускаться параллельно, чтобы удовлетворить спрос на автомобили", - сказал Андерссон на Российском автомобильном форуме.

Он также отметил, что группа собирается нарастить продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в этом году более чем на 15%. "Прогноз по росту продаж ЛКА (легких коммерческих автомобилей) ГАЗа составляет свыше 15%", - сказал Андерссон.

В конце февраля директор по реализации и маркетингу "Коммерческие автомобили - группа ГАЗ" Олег Марков заявлял, что продажи компании вырастут в этом году на 20% - до 93 тысяч автомобилей. Он прогнозировал, что 97% из всех проданных в 2011 году легких коммерческих автомобилей придется на "Газель-бизнес".

"Группа ГАЗ"основана в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО "Руспромавто", существовавшего с 2001 года. Наряду с Горьковским автозаводом в состав группы входят 18 автомобилестроительных предприятий в России, сбытовые и сервисные структуры. Штаб-квартира компании расположена в Нижнем Новгороде.