Mitsubishi Motors возобновит работу всех заводов в Японии к 17 марта

Автопроизводитель Mitsubishi Motors Corporation намерена возобновить производство на своих заводах в Японии, расположенных в префектурах Айчи, Гифу и Окаяма, остановленное в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу представительства компании в РФ.

"Компания рада сообщить, что, начиная c 16 марта, ММС возобновляет работу всех производственных предприятий, которая продолжится и 17 марта в четверг", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Mitsubishi Motors Corporation приняла решение приостановить работу всех трех заводов компании 14 марта и 15 марта. На трех заводах в указанных префектурах производятся модели ASX, Pajero, Lancer и Outlander XL.