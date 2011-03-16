События в Японии отразятся на всей мировой автоиндустрии - эксперты

Разрушительное землетрясение в Японии окажет влияние на мировую автомобильную индустрию в целом, в том числе из-за перебоев в поставках комплектующих в другие страны мира. так считают эксперты исследовательской организации IHS Automotive, мнение которых приводит Forbes.

Ранее японские автопроизводители, в том числе Toyota, Nissan, Honda, Subaru и Mitsubishi Motors, приостановили работу своих заводов из-за землетрясения и последовавшего за ним цунами. Перебои в производственном процессе в Японии, которая является ведущим экспортером комплектующих, окажут влияние на логистические цепочки во всем мире, полагает IHS Automotive. Так, недостаток запасных частей может в ближайшем будущем стать проблемой в других странах и регионах мира - в США, Европе, Южной Америке, отразившись на деятельности мировых автопроизводителей.

IHS Automotive проанализировала текущую ситуацию с японскими автопроизводителями и приводит свои выводы. Toyota приостановила до среды производство на всех заводах в стране, что составляет примерно 45% от объема мирового производства компании. Приостановка деятельности может повлечь, по оценкам экспертов, сокращение производства примерно на 40 тыс. автомобилей. Компания Nissan также из-за разрушений закрыла свои заводы в Японии - несколько закрыты до среды, а некоторые - до пятницы. В результате цунами были повреждены 2,3 тысячи автомобилей. Кроме того, компания сообщила о возможности задержек с поставками в США моделей Infiniti, Nissan GTR и 370Z.

Закрытыми также оказались заводы Subaru, однако компания планирует восстановить производство в ближайшее время. Honda сообщила о приостановке деятельности заводов компании как минимум до 20 марта, Suzuki закрыла мощности до 17 марта. Mazda также приостановила деятельность, несмотря на то, что мощности компании в южной части Японии не пострадали, Mitsubishi закрыла заводы до 17 марта в связи с координацией деятельности с поставщиками, расположенных в зонах, затронутых землетрясением.