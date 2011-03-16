Янукович поручил Колесникову отремонтировать дороги к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру – министру инфраструктуры привести в надлежащее состояние дороги в городах, которые будут принимать Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Б.КОЛЕСНИКОВА.

“Все направления подготовки к Евро закрыты”, - проинформировал вице-премьер-министр.

Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что “единственный, окончательно не решенный вопрос, это – персонал, который должен непосредственно обеспечивать проведение Евро”.

“Мы просим помощи городов – Львова, Донецка, Харькова – в подборе кадров для работы на стадионах, в аэропортах. Будем обращаться также в высшие учебные заведения для того, чтобы сформировать качественный менеджмент”, - отметил он.

Не менее важной темой во время встречи стало качество дорожного покрытия в городах, которые будут принимать футбольный чемпионат, отметили в пресс-службе главы государства.

Президент поручил оказать практическую реальную помощь всем четырем городам – Львову, Киеву, Донецку и Харькову – в приведении в надлежащее состояние дорог.

Б.КОЛЕСНИКОВ проинформировал, что сегодня состоится совещание в Министерстве финансов, на котором будет решаться вопрос выделения средств во втором полугодии для того, «чтобы города Евро-2012 соответствовали уровню турнира».