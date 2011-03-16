ГП "Антонов" внес временные изменения в руководство по летной эксплуатации АН-148. Об этом сообщил директор департамента авиапромышленности Минпромторга РФ Юрий Слюсарь на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной расследованию катастрофы Ан-148 в с.Гарбузово Белгородской обл. (РФ).

"Получено письмо от ГП "Антонов". Они внесли временные изменения в руководство по летной эксплуатации", - сказал он. Представитель Минпромторга РФ отметил, что предварительные результаты деятельности комиссии по расследованию катастрофы Ан-148 планируется получить 26-27 марта. Российский чиновник напомнил, что в ее состав входят четыре представителя "Антонова".

Самолет Ан-148 потерпел в субботу катастрофу возле села Гарбузово Алексеевского района Белгородской области. В катастрофе погибли все шесть членов экипажа - четверо россиян и двое граждан Мьянмы. Бортовые самописцы и фрагменты самолета были доставлены на завод-изготовитель, где специальная комиссия приступила к их изучению. Планируется, что предварительный отчет о проделанной работе будет предоставлен председателю комиссии 15 марта.