В феврале авторынок ЕС вырос почти на 1%

Продажи новых пассажирских автомобилей в Евросоюзе в феврале 2011 года выросли на 0,9% в годовом исчислении. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление ассоциации ACEA.

В последние годы автопроизводители стремятся увеличивать продажи на развивающихся рынках РФ, Бразилии и Китая на фоне стагнации в Европе.

Продажи в Германии и Франции выросли на 15,2% и 13,2 соответственно. В то же время продажи в Великобритании упали на 7,7 %, в Италии - на 20,5%, в Испании - на 27,6 %.

В целом за два месяца с начала года показатель в регионе сократился на 0,3% - до немногим более 2 млн. автомобилей.