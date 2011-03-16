Поезда «Харьков–Ужгород» и «Львов–Луганск» временно будут проходить через Сумскую область

В связи с ремонтом железнодорожного полотна с 23 марта т.г. изменяется маршрут следования пассажирского поезда №13 «Харьков–Ужгород» отправлением из Харькова и с 20 марта – пассажирского поезда №134 «Львов – Луганск» отправлением из Львова.

Об этом УНИАН сообщили в Сумской дирекции Юго-Западной железной дороги.

Согласно сообщению, поезд №13 «Харьков–Ужгород» (формирования Южной железной дороги) и поезд №134 «Львов – Луганск» (формирования Донецкой железной дороги) будут следовать через Сумы – Ворожбу – Конотоп вместо Полтавы – Ромодана – Гребенки.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к внедрению скоростного движения пассажирских поездов к Евро-2012 и с целью разграничения пассажирского и грузового движения на основных участках Гребенка – Киев, Киев – Фастов – Козятин – Жмеринка – Гречаны – Подволочиск железнодорожники начинают ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры Столичной магистрали.

В связи с этим с 22 марта активными темпами будет осуществляться ремонт колеи, электрификация участков, реконструкция станций, вокзалов Юго-Западной железной дороги.

Работы на указанном участке будут проводиться с 22 марта до декабря 2011 года.