Пассажирский причал в Каневе отремонтируют к Евро-2012

В Каневе к Евро-2012 будет произведен капитальный ремонт причала, а для перевозок пассажиров по маршруту Киев-Канев-Киев будут задействованы суда типа «Восход».

Как сообщается в пресс-релизе Министерства инфраструктуры Украины, переданном УНИАН, соответствующее решение было принято на совещании под председательством первого заместителя министра инфраструктуры Константина ЕФИМЕНКО и руководства Укрморречфлота.

Капитальный ремонт и реконструкция пассажирского причала будут проведены в рамках выполнения мероприятий по реконструкции и строительству объектов Шевченковского национального заповедника и инфраструктуры г. Канева, которые являются одной из составляющих Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Канев станет первым городом, в котором будет возобновлено пассажирское сообщение по Днепру, отмечается в пресс-релизе.

Также планируется, что к 2012 году будет возобновлена работа пассажирских причалов и пристаней в Черкассах, Кременчуге, Днепропетровске, Запорожье и Херсоне.

Напомним, Укрморречфлот разрабатывает перечень пассажирских судов, принадлежащих государственным предприятиям, которые могут быть использованы для пассажирских перевозок по Днепру. Одним из первых для перевозки пассажиров в упомянутые города будет судно «Крымская стрела», которое находится на балансе Ялтинского порта.

Для обеспечения безопасности судоходства особое внимание будет уделяться развитию навигации. Будут внедрены новые средства связи, спутниковой навигации и проведена полная информатизация судоходства по внутренним водным путям.

«После проведения чемпионата мы продолжим развитие инфраструктуры на внутренних водных путях для обеспечения безопасности торгового судоходства, а также развития туристического бизнеса, водного спорта и отдыха», - сказал глава Укрморречфлота Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.