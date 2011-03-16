1 апреля в Киеве пройдет украинский форум интернет-деятелей Iforum-2011.

Как сообщили в оргкомитете форума, в рамках iForuma предусмотрено четыре потока - интернет-бизнес, интернет-реклама, технологии, социальные медиа.

Планируется, что на мероприятии впервые в Украине выступит представитель социальной сети «ВКонтакте». Одно из самых известных в Рунете цифровых агентств Grape расскажет о своем опыте продвижения крупнейших компаний в социальных сетях. Украинским опытом поделится агентство Prodigi – №1 по доходам в этом сегменте, по данным Всеукраинской Рекламной Коалиции. О том, как управлять репутацией в социальных сетях, можно будет узнать от специалистов «Ашманов и Партнеры». А российско-украинская компания WantMore, реализовавшая проект «Х-Фактор онлайн», расскажет, как социальные медиа сегодня дополняют телевидение.

«Основные тенденции года – это рост социальных медиа, их влияние на брендовую политику, рост их влияния на политические события и общественное мнение, – отметил президент компании Imena.UA Александр Ольшанский. – И iForum, как зеркало, отражает эти тенденции, давая уникальную возможность участникам мероприятия всегда быть на острие и самим писать историю».

Во время форума также запланировано проведение круглого стола «Зачем бизнесу идти в социальные сети?» с ведущими специалистами Рунета и Уанета. Он объединит как представителей бизнеса, так и цифровые агентства и станет площадкой, где бизнес сможет задать вопросы о реальных возможностях продвижения в социальных сетях, которые предлагают те или иные агентства.

«Информации о социальных медиа сегодня множество, – подчеркнул организатор потока «социальные медиа» Артур Оруджалиев (AIN.UA). – Но большая ее часть – теория, основанная на западном опыте. Поэтому представители бизнеса не могут воспользоваться ею в наших реалиях. Мы же хотим способствовать этому, «сажая» за один стол социальные площадки, квалифицированных исполнителей и потенциальных заказчиков услуг».

Справка УНИАН. Организаторами iForuma (www.iforum.ua) являются Алексей Мась (banner.kiev.ua), Александр Ольшанский (Imena.UA/MiroHost), Евгений Шевченко (UAMaster, ИМУ), Денис Довгополый (BayViewInnovations), Артур Оруджалиев (ain.ua), Алексей Гришин (ООО «Пэйлоджик»), Сергей Корж (Mail.UA), Роман Ильичев (GigaHost.ua), Сергей Полищук (UA-IX), Владимир Медушивский (Дэвид; Эволюшен Медиа Холдинг).