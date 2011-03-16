Доля нежелательной корреспонденции в почтовом трафике увеличилась на 1,1%

Доля нежелательной корреспонденции в почтовом трафике в феврале 2011 года по сравнению с январем составила 78,7%, увеличившись всего на 1,1%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».

Несмотря на то, что за последний месяц объем нежелательных сообщений российского происхождения сократился почти вдвое, Россия третий месяц подряд занимает второе место в рейтинге стран-источников спама (4,67%). Первое место продолжает удерживать Индия (8,83%). Замыкают Top-5 Бразилия (4,61%), Индонезия (4,18%) и Южная Корея

(4,14%). США, с территории которых в феврале распространено 3,48% всего спама, переместились с 14-й на 8-ю строчку.

Ущерб от спам-сообщений не ограничивается тем, что они отвлекают внимание и засоряют почтовый ящик. Спам представляет опасность, так как может содержать вредоносные программы (зловреды). Так, в феврале 2011 года 3,18% всех электронных сообщений содержали зловредов.

Большую часть ТОР-10 вредоносных программ, распространенных в феврале через спам, можно разделить на две группы. Первая - это почтовые черви, основное назначение которых - сбор баз электронных адресов на зараженных компьютерах и использование их для дальнейшей рассылки самих себя. Часть из них могут инсталлировать в систему другие вредоносные программы. Ко второй относятся программы, предназначенные для кражи конфиденциальной, по большей части финансовой, информации пользователей. Кроме того, в ТОР-10 вредоносных программ февраля попал зловред, блокирующий работу компьютера с целью получения выкупа за восстановление доступа к нему.

С августа 2010 года, когда был закрыт ботнет Pushdo/Сutwail, объем нежелательной корреспонденции, распространяемой из США, продержался на рекордно низком уровне на протяжении всей осени и первого месяца зимы (6% в сентябре и около 1-1,5% с октября по декабрь). Однако с начала января 2011 года доля спама, распространяемого из США, начала увеличиваться и, по прогнозам специалистов "Лаборатории Касперского", в ближайшие месяцы будет только расти.

Справка УНИАН. "Лаборатория Касперского" - крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. Компания входит в четверку крупнейших мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Продукты компании защищают компьютеры и мобильные устройства более 300 млн. пользователей во всем мире. "Лаборатория Касперского" представляет собой группу компаний с центральным офисом в Москве, пятью географическими дивизионами и десятками локальных представительств. В 2009 году оборот компании составил 391 млн. долл.

С сентября 2005 года работает офис «Лаборатории Касперского» в Украине (г. Киев). С 1 марта 2010 на его базе сформирована новая бизнес-единица компании – Восточноевропейский офис, который обеспечивает присутствие компании в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии, Греции, Кипре, Македонии, Албании, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении.