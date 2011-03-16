ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» переименовано в АО «Киевстар»

Закрытое акционерное общество «Киевстар Дж.Эс.Эм.» с 16 марта 2011 года переименовано в частное акционерное общество «Киевстар».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевстара».

Согласно сообщению, реорганизация предприятия проведена во исполнение требований Закона Украины «Об акционерных обществах».

«Учитывая, что в течение последних лет компания «Киевстар» активно внедряет телекоммуникационные услуги на основе таких современных технологий, как EDGE/GPRS, WAP, FTTB, акционерами компании было принято решение не использовать больше в названии компании цифровой стандарт GSM (Дж.Эс.Эм.)», – сказано в сообщении.

Соответственно изменены и наименования филиалов компании.

Компания также информирует, что в ближайшее время будет изменен номер свидетельства компании о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость. Об изменении банковских реквизитов и новом номере свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость компания проинформирует дополнительно. Все остальные реквизиты, коды и т.д. остаются без изменений.

Изменение наименования компании никоим образом не влияет на права и интересы потребителей телекоммуникационных услуг и не вызывает изменений в действующих тарифах и услугах, предоставляемых компанией.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет около 25 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тыс. номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.