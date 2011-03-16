ПЖД привлечет кредиты у «ВТБ Банка», «Райффайзен Банка Аваль» и «Сбербанка России»

Приднепровская железная дорога (ПЖД) отобрала «ВТБ Банк», «Райффайзен Банк Аваль» и «Дочерний банк Сбербанка России» (все – Киев) для привлечения кредитов (4 лота) на общую сумму 250 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении ПЖД, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

В частности, «ВТБ Банк» стал победителем по предоставлению кредитов на 100 млн. грн. (2 лота по 50 млн. грн. стоимостью 7,750 млн. грн. каждый). «Сбербанк России» предоставит кредит на 100 млн. грн. стоимостью 15,550 млн. грн., «Райффайзен Банк Аваль» – на 50 млн. грн. стоимостью 7,790 млн. грн.

Средства планируется предоставить сроком на 1 год для пополнения оборотных средств предприятия.

Предложение банков акцептировано 11 марта т.г. Соответствующие договора планируется подписать до 8 апреля 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. "ВТБ Банк" предоставил Приднепровской железной дороге кредит на 200 млн. грн. сроком на 3 года на финансирование капитальных инвестиций.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» (Днепропетровск) перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров в год.