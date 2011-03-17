РФ снимает с 1 апреля транспортный контроль на границе с Беларусью

Россия и Белоруссия с 1 апреля 2011 года снимают транспортный контроль, осуществляемый на белорусско-российской границе, сообщают российские СМИ со ссылкой на первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

"Минтрансы докладывали о том, что было найдено согласованное решение. Мы приняли сегодня решение на уровне Комиссии Таможенного союза, что с 1 апреля транспортный контроль не будет действовать на российско-белорусской границе", – сказал И. Шувалов.

Он сообщил, что на следующем заседании Комиссии Таможенного союза, которое состоится 7 апреля, стороны "еще раз рассмотрят этот вопрос, чтобы подтвердить, действительно ли контроль был снят". И. Шувалов добавил, что в свою очередь Казахстан и Россия договорились перенести на внешний контур границы Таможсоюза все виды контроля к 1 июля текущего года.

"Мы обсудили, как российская и казахстанская стороны готовы к тому, чтобы перенести все виды контроля, которые существуют в настоящее время, на российско-казахстанской границе, на внешний контур. Мы договорились, что будем действовать по плану, который был ранее одобрен, и выполним к 1 июля текущего года решение президентов о завершении соответствующей работы", – отметил И. Шувалов.

Он особо отметил, что "несмотря на все сложности, сопряженные с переносом контроля на внешний контур, мы эту работу обязаны выполнять". "Таможенный союз может состояться тогда, когда все формы контроля на границе будут перенесены на внешний контур", – подчеркнул первый вице-премьер правительства РФ.