Порт Токио и южные порты Японии возобновили работу после цунами
06:18, 17 марта 2011Транспорт/Связь
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Порт Токио и все порты к югу от столицы страны возобновили работу после закрытия на время цунами, в то время как 6 портов в северной части страны, наиболее сильно пострадавшей от стихии, вышли из строя и могут быть закрыты на несколько месяцев.
Морские суда продолжают заходить в порты, которых не коснулись последствия цунами, сообщает The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что Япония ежедневно недополучает $3,4 млрд выручки из-за закрытия морских портов.
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