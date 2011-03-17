Порт Токио и южные порты Японии возобновили работу после цунами

Порт Токио и все порты к югу от столицы страны возобновили работу после закрытия на время цунами, в то время как 6 портов в северной части страны, наиболее сильно пострадавшей от стихии, вышли из строя и могут быть закрыты на несколько месяцев.

Морские суда продолжают заходить в порты, которых не коснулись последствия цунами, сообщает The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Япония ежедневно недополучает $3,4 млрд выручки из-за закрытия морских портов.