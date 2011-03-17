Порты Латвии в январе-феврале сократили грузооборот на 3%

Грузооборот портов Латвии в январе-феврале 2011 года сократился на 2,7% в сравнении с аналогичным периодом 2010-го – до 9,889 млн тонн, сообщает РЖД-Партнер со ссылкой на материалы министерства сообщений республики.

На долю Рижского пота пришлось 48,6% всех грузов, на долю Вентспилсского – 41,3%, Лиепайского – 7,68%.

В Рижском порту перевалили 4,808 млн тонн (+3,8%), в Вентспилском – 4,085 млн тонн (-12,2%), в Лиепайском – 759,6 тыс. тонн (+7,3%).

Больше всего за отчетный период в портах обработано насыпных грузов – 4,182 млн тонн (-9,3%). Из них угля – 2,284 млн тонн (-9,8%), минеральных удобрений – 727,9 тыс. тонн (+50,1%).

Наливных грузов перевалено 3,875 млн тонн (-5,1%), в том числе нефтепродуктов – 3,750 млн тонн (-1,9%).

Генеральных грузов в трех портах Латвии в январе-феврале обработано 1,834 млн тонн (+24,4%), из них контейнеров – 40,860 тыс. TEU, накатных грузов – 399,3 тыс. тонн (+51,3%), лесоматериалов – 756,6 тыс. тонн (+3,3%), металлов и лома – 172,6 тыс. тонн (+94,8%).