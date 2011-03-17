В Мариуполе с 1 апреля проезд в маршрутках подорожает до 2,5 грн.

В городе Мариуполе Донецкой области с 1 апреля проезд в маршрутках подорожает до 2,5 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета. Согласно сообщению, такое решение было вынесено сегодня в Мариупольском горсовете на заседании его исполнительного комитета.

«Заслушав информацию отдела транспорта и связи Мариупольского горисполкома и рассмотрев обращение перевозчиков, работающих на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, исполком городского совета принял решение согласовать с 1 апреля 2011 года тариф на проезд в автобусах, работающих в режиме маршрутного такси на маршрутах г. Мариуполя не более 2 грн 50 коп. за одну поездку», – говорится в сообщении.

«Максимальный тариф будет применен к маршрутам протяженностью 20 и более километров, на остальных маршрутах тариф будет ниже», – сказал секретарь Мариупольского горсовета Андрей ФЕДАЙ, комментируя принятое решение. Кроме того, он добавил, что «первоначальные просьбы автоперевозчиков повысить тариф на проезд до 3 и даже до 5 грн мы не удовлетворили, а остановились на экономически обоснованной цифре – 2 грн 50 коп».