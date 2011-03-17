В Финском заливе по-прежнему более 100 судов ждут ледоколов

Число судов, ожидающих ледокольной помощи в Финском заливе, по-прежнему превышает сотню, однако есть определенная тенденция к снижению количества застревающих танкеров и сухогрузов. Как передает РИА Новости, об этом в четверг сообщил руководитель пресс-службы администрации "Большого порта Санкт-Петербург" Маркелов.

По оперативным данным штаба , к утру четверга в Финском заливе находятся 135 судов, из них 103 ждут ледокольной помощи. В движении находятся 13 судов, еще 19 ожидают захода в порт Санкт-Петербург. На запад вышло 23 судна.

Крайне тяжелая ледовая ситуация сохраняется в Финском заливе на протяжении месяца. Льды толщиной до одного метра, образовавшиеся в результате оттепелей, похолодания и сильного ветра, значительно уменьшили скорость судоходства на Балтике. Более сотни судов ежедневно ждут помощи ледоколов, не имея возможности самостоятельно пройти сквозь льды. Им оказывают помощь 12 дизель-электрических ледоколов и атомный ледокол "Вайгач".