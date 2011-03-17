VW выпустит на заводе в Калуге новый бюджетный автомобиль

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen планирует в конце 2012 года начать производство на своем заводе в Калуге (РФ) нового бюджетного автомобиля на платформе Volkswagen Polo, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Фольксваген груп Рус" Маркуса Озеговича.

По его словам, мировая премьера этой модели, в том числе и для России, состоится летом 2012 года. Автомобиль будет выпускаться параллельно с Volkswagen Polo седан, однако под каким брендом - Volkswagen или Skoda Озегович не уточнил.

Отвечая на вопрос, какие автомобили будут собираться на мощностях "Группы ГАЗ", с которой VW заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей, Озегович сообщил, что это будут автомобили в сегменте С и кроссоверы.

Озегович также отметил, что объем продаж Volkswagen запланирован на уровне 200 тыс. автомобилей в год, что выше показателей 2010 года в полтора раза. Также он сообщил, что сейчас Volkswagen начал набор персонала для третьей смены на своем калужском предприятии. Она начнет работать после августовских каникул завода.