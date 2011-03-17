Приднепровская ж/д борется с «зайцами»

Приднепровская железная дорога продолжает активную борьбу с «зайцами». Как сообщает пресс-служба дороги, на магистрали организован ряд мероприятий по повышению доходных поступлений от пригородных перевозок.

Так, на крупных вокзалах и станциях, где есть пригородные кассы, осуществляется пристальный перронный контроль пассажиров. Не имеющих проездные документы, возвращают обратно. Также введена дополнительная плата в размере 1 грн. с пассажиров, которые оформляют билет в пути следования.

Дорога продолжает заключать договора с охранными организациями для обеспечения контроля прохождения на территорию посторонних лиц и сопровождения пригородных поездов в пути их следования.