Азаров требует обеспечить стабильность тарифов «Укртелекома» после его продажи

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от Фонда государственного имущества Украины и Министерства инфраструктуры обеспечить неповышение стоимости услуг «Укртелекома» после его продажи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Министерству инфраструктуры и Фонду госимущества поручаю во время реализации соглашения о продаже «Укртелекома» гарантировать, чтобы в течение определенного времени тарифы на услуги связи для населения не менялись, а в дальнейшем чтобы любые изменения происходили под контролем государства при условии существования экономического обоснования», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Фонд государственного имущества Украины подписал с ООО «ЕСУ2, дочерней компанией австрийского концерна ЕPIC, договор купли-продажи 92,79% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

Реализационная цена 92,79% госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн., что на 75 млн. грн. больше его стартовой цены.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.