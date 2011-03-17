В Ивано-Франковской обл. пассажироперевозки выросли на 5,6%

В Ивано-Франковской области услугами автомобильного, железнодорожного и троллейбусного транспорта в январе-феврале 2011 года воспользовалось 16,4 млн. пассажиров, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, пассажирская работа (без учета отправлений пассажиров железной дорогой) выполнена в объеме 221,4 млн. пасс./км, что на 15,7% больше, чем за 2 месяца 2010 года.

Согласно предоставленной информации, железнодорожным транспортом области за отчетный период перевезено 918,8 тыс. пассажиров, что на 4,5% больше объемов января-февраля прошлого года.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок транспортом физических лиц-предпринимателей) в январе-феврале т.г. воспользовалось 12,4 млн. пассажиров, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, объем пассажирской работы составил 204,6 млн. пасс./км, что на 19,7% больше. При этом транспортом физлиц-предпринимателей перевезено 9,3 млн. пассажиров, что на 19,8% больше, чем за январь-февраль 2010 года.

Авиационным транспортом области в указанный период перевозки пассажиров не осуществлялись.

Троллейбусным транспортом Ивано-Франковской области в январе-феврале т.г. было перевезено 3,1 млн. пассажиров, что на 17,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.