В Ивано-Франковской обл. перевозки грузов выросли на 61,4%

В январе-феврале 2011 г. предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта Ивано-Франковской области перевезли 927,4 тыс. тонн грузов, что на 61,4% больше, чем за январь-февраль 2010 г. Грузооборот составил 269,5 млн. т/км, что на 29,6% больше.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, железнодорожным транспортом в январе-феврале т.г. отправлено 556,5 тыс. т грузов, что почти в 2 раза больше объемов января-февраля 2010 г.; грузооборот составил 103,3 млн. т/км, что на треть больше.

Среди основных номенклатурных групп грузов выросло отправление нефти и нефтепродуктов – в 4,5 раза, утиля черных металлов и строительных материалов – в 2 раза, цемента – на 38,8%, лесных грузов – на 25,3%, зерна и продуктов перемола – на 15,8%.

По информации управления, автомобильным транспортом области (с учетом перевозок, осуществленных транспортом физических лиц-предпринимателей) в январе-феврале т.г. заказчикам доставлено 370,9 тыс. т грузов, что на 25,9% больше, чем за аналогичный период 2010 г. Грузооборот вырос на 27,3% и составил 166,2 млн. т/км.

Также сообщается, что авиационным транспортом в области в январе-феврале т.г. перевозки грузов не осуществлялись.