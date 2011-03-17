«Укрзализныця» сохранит тарифы на контейнерные перевозки поездом «Викинг»

«Укрзализныця» планирует до конца текущего года сохранить тарифы на контейнерные перевозки поездом «Викинг» на уровне 2010 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Укрзализныци» по итогам ІІ заседания Координационного совета по развитию перевозок грузов в направлении Балтийское море - Черное море, переданном агентству УНИАН.

"Укрзализныця" имеет более 3 тысяч единиц подвижного состава, предназначенного для контейнерных и контрейлерных перевозок, и готова удовлетворить какой бы то ни было спрос. Сегодня мы предлагаем клиенту высокий уровень услуг. Поезд проходит весь маршрут за 55 часов, из которых на территорию Украины приходится только 20 часов. Наши ставки, по опыту прошлых лет, полностью конкурентоспособны и мы планируем до конца 2011 года сохранять тарифы, которые действовали в прошлом году», – приводятся в пресс-релизе слова заместителя начальника Главного коммерческого управления “Укрзализныци” Сергея ВЯЛКОВА.

В сообщении также отмечается, что с целью упрощения для клиентов поезда «Викинг» процедуры таможенного и пограничного контроля, “Укрзализныця” совместно с Министерством инфраструктуры в начале года разработали мероприятия, которые предусматривают расширение возможностей украинских пропускных пунктов.

Как сообщал УНИАН, 15 марта к проекту по организации перевозки грузов в направлении Балтийское море – Черное море (поезд «Викинг»), участниками которого уже являются Украина, Литва и Беларусь, присоединились Грузия и Молдова.

Протокол о присоединении Грузии и Молдовы к Соглашению о развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – Черное море был подписан в рамках ІІ заседания Координационного совета данного проекта.

В ходе заседания о своей заинтересованности присоединиться к проекту заявили также представители делегаций Азербайджана и Сирии.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал работу в 2003 году. Общая длина его маршрута составляет 1733 км. Поезд проходит через Украину, Беларусь и Литву и соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Поезд "Викинг" курсирует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва).