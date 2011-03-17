Прямое авиасообщение между Харьковом и Львовом может начаться в конце года

Прямое авиационное сообщение между Харьковом и Львовом может начаться в конце текущего года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал на пресс-конференции глава Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК.

По его словам, Харьковская и Львовская область начинают активное сотрудничество в разных сферах, и налаживание прямого авиасообщения является одним из путей активизации партнерских отношений.

«Мы знаем, что в Харькове есть прекрасный новый терминал. В ноябре-декабре этого года, когда мы закончим работы в своем аэропорту, мы откроем прямой авиарейс «Харьков - Львов». Очень трудно ехать более 20 часов на поезде. Иногда это мешает нашему сотрудничеству», - сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Кроме того, отметил он, согласно двусторонним договоренностям между Львовской и Харьковской областями, будет подписано соглашение о сотрудничестве между Золочевским районом Харьковской области и Золочевским районом Львовской области, а также планируется организовать обмен студентами между двумя регионами.