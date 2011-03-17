В Житомире до 1,5 грн. подорожал проезд в электротранспорте

В Житомире на 50 коп. - до 1,5 грн. - подорожал проезд в троллейбусах и трамваях.

Как передает корреспондент УНИАН, утвержденное на очередном заседании Житомирского горисполкома решение вступило в силу сегодня.

Комментируя по просьбе журналистов ситуацию, житомирский городской председатель Владимир ДЕБОЙ, сказал, что "на самом деле себестоимость проезда одного пассажира в троллейбусе или трамвае стоит 1 грн. 62 коп.". При этом он уточнил, что это подтверждено Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Стоимость проездного билета для граждан на один и на два вида транспорта не изменилась и остается на уровне 120 грн. и 130 грн. соответственно.

В то же время несколько подорожали студенческие и ученические проездные билеты. Студенческие билеты стоят 60 грн. на один и 65 грн. - на два вида транспорта, ученические соответственно, - 30 грн. и 32,5 гривен.

В последний раз цены на билеты в электротранспорте в Житомире повышались в июле 2009 года.