Toyota продлила приостановку производства автомобилей на заводах в Японии

Японский автогигант Toyota Motor Corp. решил продлить приостановку производства автомобилей на заводах компании и дочерних компаний в Японии, по крайней мере, до 22 марта 2011 года.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что 17 марта компания Toyota Motor планирует возобновить на предприятиях в Японии производство запасных частей для технического обслуживания автомобилей. Производство будет возобновлено на 7 заводах, расположенных в центральной части страны.

Кроме того, 21 марта 2011 года Toyota Motor также планирует возобновить производство автокомплектующих для поддержания производственного цикла на предприятиях Toyota Motor за пределами Японии.

Как сообщал УНИАН, ранее Toyota, а также другие японские автопроизводители (Nissan, Honda, Subaru и Mitsubishi Motors), приостановили работу своих заводов из-за серии землетрясений и цунами.

В понедельник, 14 марта, руководство Toyota Motors решило не возобновлять работу трех производств, затем работа всех заводов компании в стране была остановлена, по крайней мере, до среды.

По подсчетам исследовательской организации IHS Automotive, приостановка деятельности японской компании может повлечь сокращение производства примерно на 40 тысяч автомобилей.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0.