Одесская железная дорога готова к переходу на летнее время.

Об этом сообщается на сайте «Укрзализныци».

В «Укрзализныце» напоминают, что 27 марта в 3:00 на всей территории Украины будет переведена часовая стрелка на 1 час вперед. «При этом пассажирские и пригородные поезда, которые в это время будут находиться в пути, продолжат двигаться с сохранением всех остановок, принимая меры для сокращения опозданий. Пассажирские поезда дальнего следования, которые будут курсировать в ночь с 27 на 28 марта и на момент перевода стрелки часов будут находиться в пути, в конечный пункт прибудут по скорректированному времени», - говорится в сообщении.

С 4:00 27 марта пассажирские поезда дальнего и пригородного сообщения, а также грузовые поезда будут отправляться по действующему графику в соответствии с «летним» временем. В поездах и на вокзалах обеспечено своевременное информирование пассажиров об изменениях расписания движения поездов на период перевода часовой стрелки. Одесская железная дорога призывает пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменения времени.