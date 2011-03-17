Одесская железная дорога установила новые тарифы на проезд в пригородных электричках

На Одесской железной дороге в 2011 году оплата проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения будет осуществляться по новым тарифам. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте «Укрзализныци».

Согласно пресс-релизу, Одесская железная дорога согласовала новые тарифы с облгосадминистрациями Одесской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей. Тарифы определяются в зависимости от расстояния согласно Правилам перевозок пассажиров.

Как отмечают в «Укрзализныце», причиной пересмотра тарифов стал систематический рост цен на энергоносители, подорожание материалов и т.п., так как высокий уровень убыточности пригородных перевозок не дает возможности железнодорожникам в полном объеме выполнять обновление подвижного состава, повышать комфортность и качество обслуживания пассажиров.

«Вопрос о пересмотре тарифов на пригородные пассажирские перевозки с целью их последующего повышения одесские железнодорожники не поднимали перед облгосадминистрациями с 2009 года. Однако критическая ситуация с компенсационными выплатами за перевозку льготников (за 2010 год Одесской железной дорогой перевезено почти 3,3 млн. пассажиров льготных категорий на сумму 27,2 млн. грн., а получено лишь 14,7 млн. грн., то есть 54%) обусловило данное повышение тарифов», - подчеркивается в пресс-релизе.

Теперь стоимость полного билета в поездах пригородного сообщения Одесской железной дороги установлена от 2,70 грн. до 20 грн. в зависимости от дальности поездки. Проезд для детей в возрасте от 6 до 14 лет, как и раньше, составит 75% от стоимости проезда взрослого пассажира, а студенты так же будут пользоваться 50% льготами.

Стоимость проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения вырастет по всем дирекциям железнодорожных перевозок Одесской железной дороги. Тарифы увеличены в январе-феврале 2011 года по отношению к существующим, на 20% в границах Херсонской, на 35% в границах Шевченковской и Знаменской дирекций железнодорожных перевозок, а с 1 апреля 2011 года на 18% в границах Одесской дирекции.

В «Укрзализныце» подчеркивают, что принимая во внимание большое социальное значение железнодорожных пригородных перевозок для малообеспеченных слоев населения, предложенная стоимость проезда будет составлять в среднем 34% стоимости проезда автомобильным транспортом.