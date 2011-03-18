Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене талона к удостоверению водителя и совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 295 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесено изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении". Внесено изменение в часть 9 статьи 15 Закона Украины "О дорожном движении", согласно которой право на управление транспортными средствами соответствующей категории подтверждается только удостоверением водителя транспортного средства с установленным сроком действия.

Таким образом, ВР отменила талон к удостоверению водителя транспортного средства. В заключительных положениях к закону отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинет министров Украины в месячный срок со дня опубликования данного закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом, обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.