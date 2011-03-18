ПЖД увеличила выручку от пригородных перевозок на 37%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в феврале 2011 года увеличила выручку от пригородных перевозок почти на 37%.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре дороги, выручка за февраль от этого вида перевозок составила 565 тыс. грн., что на 152,3 тыс. грн. (36,9%) превышает аналогичные показатели февраля 2010 г.

По информации ПЖД, всего в поездах пригородного сообщения было перевезено почти 100 тыс. пассажиров, из них 95,6 тыс. - платной категории и 362,3 тыс. - льготной.

В то же время компенсация дороге за перевозку граждан льготных категорий со стороны местных бюджетов за 2 месяца 2011 г. составила лишь 35,4% (1,7 млн. грн.) от суммы фактических льготных перевозок, отметили в пресс-центре.