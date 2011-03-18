Кабмин разрешил выкупить землю для строительства стадиона во Львове

Кабинет министров Украины разрешил Львовской областной госадминистрации выкупить до 1 апреля этого года 201 тыс. 542 га земли на сумму 2 млн. 656 тыс. 036 грн., мотивируя это общественной необходимостью, для строительства подъездных дорог, дорожной развязки и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства стадиона по ул. Стрыйской – Кольцевой дороги во Львове.

Об этом говорится в распоряжении КМУ (№195-р от 17 марта т.г.).

Согласно документу, земельные участки предлагается выкупить у 57 физических лиц.

Львовская облгосадминистрация должна обеспечить предоставление госпредприятию «Дирекция по строительству объектов к Евро-2012 во Львове» в постоянное пользование выкупленных земельных участков с выдачей соответствующего государственного акта.

При этом Кабмин поручил Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов и Министерству финансов обеспечить перечисление средств Львовской ОГА для выкупа земельных участков и возмещения подтвержденных документально расходов по нотариальному оформлению документов.

Расходы будут осуществлены за счет средств на покрытие рисков всех участников строительства сведенного сметного расчета стоимости строительства, утвержденного распоряжением председателя Львовской ОГА от 4 августа 2010 г. №776/0/5-10 «Об утверждении проекта строительства стадиона по ул. Стрыйской – Кольцевой дороге во Львове».