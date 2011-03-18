Самолет из Японии прошел радиологический контроль в "Борисполе"

Самолет, которым из Японии были эвакуированы 137 украинских граждан, прошел радиологический контроль в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщается в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН пресс-службой Министерства инфраструктуры Украины.

Как уточняется в пресс-релизе, 18 марта в 0.25 Международный аэропорт «Борисполь» принял самолет с гражданами Украины, которые вернулись в Украину из Японии. Рейс PS 4616 был осуществлен по маршруту Токио – Красноярск - Киев. Этим рейсом прибыли 137 граждан Украины, которые жили и работали в Японии. После захода самолета на стоянку диспетчерами Государственного пункта экологического контроля в аэропорту «Борисполь» был осуществлен радиологический контроль шасси самолета, кабины пилотов, пассажирского салона, багажного отделения.

В результате исследования был сделан вывод, что превышение радиационного фона не выявлено, воздушное судно пригодно для дальнейшей перевозки пассажиров, пассажиры и члены экипажа признаков радиационного загрязнения не имеют.