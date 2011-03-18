«Мрия» доставит робототехнику из Франции в Японию для ликвидации последствий аварии на АЭС

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» авиакомпании «Авиалинии Антонова» (Киев) обеспечит транспортировку робототехники из Франции в Японию для проведения работ по ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1».

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы ГП «Антонов».

По словам собеседника агентства, перелет из Франции в Токио будет осуществлен в воскресенье.

Напомним, самолет «Мрия» является абсолютным мировым рекордсменом – на его счету рекорд по перевозке максимального коммерческого груза 247 тонн, максимального коммерческого моногруза 187,6 тонн и абсолютный рекорд грузоподъемности – 253,8 тонны. На счету самолета Ан-225 «Мрия» более 240 мировых авиационных рекордов.

Кроме того, как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом (взлетный вес 640,860 тонн) и на котором установлено наибольшее число авиарекордов, Ан-225 «Мрия» занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Авиалинии Антонова» создана в 1990 году. Парк компании насчитывает 7 самолетов Ан-124 «Руслан» (грузоподъемностью до 120 тонн), 1 транспортный самолет Ан-225 «Мрия» (250 тонн), 1 – Ан-22 «Антей» (55 тонн) и др.