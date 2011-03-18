ЕС и Бразилия парафировали соглашение о либерализации авиаперевозок

Брюссель. Европейский Союз и Бразилия сегодня парафировали соглашение о сотрудничестве в сфере авиационных перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Чего мы достигли сегодня с Бразилией – соглашения, которое откроет рынок авиаперевозок между ЕС и Бразилией. Это приведет к дополнительным выгодам для бизнесменов, путешественников, авиационной промышленности и в целом экономики ЕС и Бразилии», – отметил вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим КАЛЛАС.

Соглашение, в частности, предусматривает, что все авиакомпании ЕС смогут летать в любой аэропорт Бразилии из любого аэропорта Европы без ограничений относительно маршрутов, цены или количества вылетов в неделю.

Стороны также договорились сотрудничать в области безопасности, применения антимонопольного законодательства, управления полетами, защиты прав потребителей.

ЕС и Бразилия вели переговоры относительно соглашения о «свободном небе» с 2007 года.

По оценкам специалистов, благодаря новому соглашению, только в первый год его применения потенциальный уровень перевозок пассажиров может вырасти на 335 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, на сегодня ЕС имеет соглашения о сотрудничестве в сфере авиационных услуг со США, Канадой, Швейцарией, Марокко, странами Западных Балкан, Грузией и Иорданией.