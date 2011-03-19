Завтра пройдут дожди со снегом в западных и северных областях Украины и в Винницкой области

В воскресенье, 20 марта, по прогнозам синоптиков, в западных, северных областях Украины и в Винницкой области ожидаются незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром местами туман, на остальной территории без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, на остальной территории 1-6° мороза, в восточных областях и в Сумской области 5-10° мороза; днем в Украине 2-7° тепла, в южной части и на Закарпатье 5-10° тепла.

В Киеве и области местами будут незначительные осадки. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла. По г. Киеву температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.