Севастополю на ремонт дорог из госбюджета выделено 20 млн. грн.
Севастополю на ремонт местных дорог из госбюджета Украины переведено 20 млн. грн.
Об этом заявил первый заместитель председателя городской госадминистрации Сергей ЖИВОДУЕВ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление».
«Для нас это было неожиданно, так как мы ждали 15, а пришло 20 миллионов. Теперь есть над чем работать. Наше ДЭУ выполняло и, уверен, выполнит весь объем запланированных дорожно-ремонтных работ», - сказал С.ЖИВОДУЕВ в эфире «Народного канала».
Как добавил чиновник, перед сотрудниками КП «Дорожно-эксплуатационное управление» стоит нелегкая задача: на предприятии работает всего 85 человек, а общая протяженность дорог в Севастополе - более 100 километров.
Вместе с тем, подчеркнул С.ЖИВОДУЕВ, в дорожно-эксплуатационном управлении готов план ремонта дорог, предприятие готово вести работы.
В «Дорожно-эксплуатационном управлении» агентству сообщили, что предприятие к проведению текущего ремонта дорог было готово еще в феврале.