В Херсоне речная навигация начнется во второй декаде апреля

В Херсоне речная навигация к местным дачным кооперативам начнется во второй декаде апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор предприятия «Администрация речных портов» Владимир БОРОДИН 19 марта во время совещания с руководителями предприятий-перевозчиков водным транспортом, Нижнеднепровского регионального представительства Госфлотинспекции Украины в Херсонской области, Херсонского представительства ГП «Администрация речных портов», управлений городского совета, ГКП «Херсонэлектротранс», председателей дачных кооперативов и тому подобное

В частности, во время совещания обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате задолженности на сумму 700 тыс. грн. из государственного бюджета перед ГП «Администрация речных портов» за перевозку льготных категорий граждан в прошлом году.

По словам В.БОРОДИНА, если задолженность не будет погашена в ближайшее время, бесплатная перевозка льготных категорий граждан, по расчетам на 18 марта, возможно планировать лишь один раз в две недели при том, что ориентировочная стоимость билетов «Администрации речных портов» на период навигации 2011 года будет составлять 15 грн., а предварительная стоимость проезда на маломерных судах будет составлять 3-6 грн.

Также к началу навигации, не позже 25 марта, председатели дачных кооперативов должны предоставить управлению транспорта и связи города предложения относительно оптимизации расписания движения маломерного флота в навигацию 2011 года.

Кроме того, до 4 апреля председателям дачных кооперативов необходимо принять меры по приведению технического состояния причальных сооружений в соответствие с нормами их использования. Определять способность береговых и причальных сооружений в акватории Днепра принимать катера будет также управление транспорта и связи городского совета.

По обращениям представителей дачных кооперативов, управлением транспорта и связи городского совета совместно с руководителями предприятий-перевозчиков пассажирским маломерным флотом до 1 апреля будет разработана схема диспетчерского контроля за движением мотоботов.

По данным финансового департамента мэрии Херсона, за один рейс речным транспортом перевозится до 3 тыс. пассажиров льготной категории.