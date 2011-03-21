Автомобилисты будут требовать от Азарова снизить акциз на горючее - «Автофронт»

Автомобилисты и автоперевозчики, объединенные инициативой «Автофронт» будут добиваться от премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА снизить акциз на горючее.

Об этом заявил основатель «Автофронта», лидер гражданского движения «Общее дело» Александр ДАНИЛЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, по словам А.ДАНИЛЮКА, правительство должно безотлагательно инициировать снижение акциза на горючее, а также обеспечить его должное и прозрачное использование, направив соответствующие поступления исключительно на ремонт дорог и поддержки дорожной инфраструктуры.

«Сегодня каждый автомобилист является жертвой нескрываемого мошенничества со стороны государства”, - отметил основатель «Автофронта».

Он напомнил, что когда был отменен регулярный транспортный сбор, снижение поступлений в казну решили компенсировать за счет повышения акциза на горючее.

“Ставка акциза с 1 января 2011 года была увеличена сразу на 37,9% или на 50 евро - с 132 до 182 евро за тонну горючего. Элементарные расчеты показывают, что расходы, например, водителей легковых машин при таком размере акциза в 5-8 раз превышают сумму, которую они платили в виде регулярного транспортного сбора. Казна получила мультимиллионные поступления за счет прямого выкачивания средств с карманов водителей, то есть изымая в разгар экономического кризиса очень существенные суммы из бюджета почти каждой украинской семьи», - подчеркнул А.ДАНИЛЮК.

Он считает, что размер акциза должен быть снижен не меньше чем на 30 евро, а средства от сбора должны аккумулироваться в спецфонде и тратиться под надзором общественности исключительно на строительство, ремонт и поддержку надлежащего состояния дорог автотранспортного сообщения.

«Мы не наблюдаем никаких позитивных изменений в дорожном хозяйстве. Оно остается в запущенном состоянии, тогда как лишь денег от регулярного транспортного сбора полностью хватило бы на качественную поддержку дорожной инфраструктуры, если бы они использовались по назначению”, - отметил лидер гражданского движения «Общее дело» и прибавил, что “вместо этого за счет водителей опять штопаются дырки в бюджете и питаются коррупционные схемы”.

По мнению А.ДАНИЛЮКА, снижение ставки акциза вызовет также значительное удешевление горючего, что на фоне мировых тенденций к снижению стоимости нефти, позволит вернуться к адекватной и экономически обоснованной цене на светлые нефтепродукты.