К концу мая между Симферополем и Москвой наладят лоукост-авиарейсы

Российская авиакомпания «Авианова» намерена наладить лоукост-авиарейсы между Симферополем и Москвой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства курортов и туризма АРК, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров представителей крымской власти и авиакомпании в Москве в рамках XVIII Международной выставки «Путешествия и туризм – MITT».

По словам менеджера по управлению агентской сетью компании «Авианова» Александры ПЕРЕМИТИНОЙ, билеты можно будет приобретать через Интернет, что позволит миновать посредников и избежать переплат.

А.ПЕРЕМИТИНА отметила, что билеты на указанные авиарейсы можно будет приобрести уже в мае этого года. При этом она добавила, что «Авианова» планирует осуществлять лоуком-авиарейсы круглый год, а не только в летний период. «Рейсы между Симферополем и Москвой должны быть регулярными», – сказала она.

Кроме того, в перспективе российская компания планирует наладить авиасообщение между Симферополем и Екатеринбургом.

В свою очередь, первый заместитель министра курортов и туризма Крыма Александр ЛИЕВ добавил, что налаживание лоукост-рейсов в Крым значительно поспособствует увеличению туристического потока на полуостров. «Мы приветствуем вхождение на рынок лоукост-компании, так как это значительно отразится на увеличении турпотока в Крым», – резюмировал он.