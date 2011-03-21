В Хмельницкой области пассажироперевозки сократились на 14,5%

В Хмельницкой области в январе-феврале 2011 года пассажирским транспортом было перевезено 17,3 млн. человек, что на 14,5% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Хмельницкой области.

По данным облстата, пассажирооборот за указанный период уменьшился на 10,3% и составил 202,3 млн. пасс./км.

Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц – предпринимателей уменьшились на 18,1%, городским электротранспортом – на 7,3%.

Также сообщается, что за январь-февраль 2011 года автомобильным транспортом области было перевезено 0,7 млн. тонн грузов на коммерческой основе, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года. Грузооборот увеличился на 24,1% и составил 247,7 млн. т/км.