Колесников: за три года нужно довести продажу ж/д билетов через Интернет до 60%

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ считает необходимым в течение трех лет довести продажу железнодорожных билетов через Интернет до 60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Мы хотим за три года до 60% довести продажу билетов в Интернете», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Справка УНИАН. Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Второй этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года. После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявления которого он оформляет билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

Осенью 2010 года начался третий этап программы, в экспериментальном режиме. С 20 октября в поезде №165/166 «Днепропетровск–Киев» в пяти вагонах посадочный документ считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду на электронном билете, который пассажир самостоятельно может распечатать на обычной бумаге после оплаты через Интернет.