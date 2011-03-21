Кабмин проведет торги по размещению торговых комплексов на Дарницком вокзале
Кабинет Министров Украины намерен провести торги по размещению на территории Дарницкого вокзала Киева торговых комплексов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.
«Часть Дарницкого вокзала, которая в распоряжении железной дороги, будет модернизирована. 80% от Дарницкого вокзала мы планируем устроить публичные торги и продать под многофункциональные комплексы, гипермакеты, торговые центры», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.
При этом он отметил, что раньше существовали планы сделать Дарницкий вокзал основным в Киеве, однако это было бы неудобно для пассажиров. «Дарницкий вокзал, по сути, является районным вокзалом», - добавил вице-премьер.