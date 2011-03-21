В портах Крыма объем переработки грузов сократился на 16%

В морских портах Автономной Республики Крым в январе-феврале 2011 года объем переработки грузов сократился на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 1 млн. 800,7 тыс. тонн, из которых почти 63% составили сухогрузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, больше половины всех переработанных грузов составляют отправляемые на экспорт грузы. По сравнению с январем-февралем 2010 г. объем перевалки таких грузов уменьшился на 21,9%. Также значительно сократились объемы обработки грузов внутреннего сообщения – на 45,1%, транзитных грузов – на 2,7%. Вместе с тем, на 3,2% увеличились объемы перевалки импортных грузов.

Обработку в портах автономии в январе-феврале 2011 года прошли 279 судов, что на 47,7% меньше, чем за январь-февраль 2010 г. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 78,9% составляют суда иностранных владельцев и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, объем переработки грузов в морских портах Крыма в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 г. сократился на 13,3% и составил 924,9 тыс. тонн.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем переработки грузов в морских портах Крыма увеличился на 3,2% и составил 12,5 млн. тонн.