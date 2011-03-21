Портал EX.UA заявляет о расширении сотрудничества с правообладателями

Интернет-портал EX.UA заявляет о начале широкого сотрудничества с правообладателями музыкальных и кинопроизведений с целью обеспечения легальных основ распространения такой продукции.

Об этом заявил представитель администрации портала Юрис ПИСКОВЫЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы начинаем активно сотрудничать с правообладателями. Последние, в свою очередь, также проявляют заинтересованность, и видят большие перспективы и возможности Интернета”, - сказал Ю.ПИСКОВЫЙ.

Он уточнил, что речь идет о заключении в ближайшей перспективе договоров с владельцами музыкальных и кинопроизведений для легального размещения такого контента на портале с целью последующего распространения, в том числе и через продажу на основах подписки со стороны пользователей.

«Портал начинает закупку контента. У нас на рассмотрении около 40 таких договоров”, - сказал Ю.ПИСКОВЫЙ.

Руководитель портала EX.UA уточнил, что плата за подписку будет относительно небольшой – около одного доллара в месяц.

«По нашему убеждению, победить пиратство можно лишь путем предложения максимума продукта по цене, которую выставляет непосредственный производитель, а не рынок посредников, который на этом зарабатывает. Аудитория большая, и способна компенсировать производителям контента их затраты”, - отметил Ю.ПИСКОВЫЙ.