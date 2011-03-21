На ЮЗЖД с начала года предупредили 31 случай разворовывания имущества

Работники военизированной охраны Юго-Западной железной дороги совместно с сотрудниками транспортной милиции с начала года раскрыли и предупредили 31 случай воровства имущества магистрали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, на сегодня зафиксировано 56 случаев разворовывания имущества и материальных ценностей. В частности, наибольшим спросом пользуются элементы верхнего строения железнодорожных путей, средства сигнализации и связи, детали и узлы движимого состав.

Для предупреждения преступлений работниками ЮЗЖД постоянно осуществляются специальные рейды на объектах железнодорожного транспорта, и проводится разъяснительно-профилактическая работа среди населения.