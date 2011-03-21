В Сумской области ограничено движение крупнотоннажного транспорта

В Сумской области, согласно приказу начальника Службы автомобильных дорог в области, с 20 марта по 20 апреля 2011 г. ограничивается движение транспортных средств с нагрузкой на ось более 7 тонн на всей сети дорог местного значения.

Как сообщили УНИАН в облавтодоре, цель мероприятия - предотвратить разрушение дорожного покрытия в весенний период.

Данное ограничение не касается пассажирского транспорта, аварийных служб, транспортных средств, задействованных для перевозки сельхозпродукции, угля, дров, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, сельхозтехники и запчастей.