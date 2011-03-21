Доходы предприятий отрасли связи выросли до 7,67 млрд. грн.

Доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставленных услуг в январе-феврале 2011 года выросли на 0,9% по сравнению с январем-февралем 2010 года и составили 7 млрд. 666,9 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли от предоставленных услуг населению составили 2 млрд. 942,6 млн. грн., что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-феврале 2011 года являются операторы сотовой мобильной связи – их доходы в январе-феврале 2011 года составили 4 млрд. 584,3 млн. грн. (падение – 1,3%), из них 1 млрд. 468,7 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, предоставленные населению (рост – 4,6%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится компьютерная связь. Объем доходов от услуг по результатам января-февраля 2011 года вырос на 19,7% и составил 752,4 млн. грн., из них 436,1 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 32,7%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили 684,5 млн. грн. (рост – 22,9%), из них 435 млн. грн. – населению (рост – 32,8%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 694,5 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи составил 649,1 млн. грн. (из них населению – 424,9 млн. грн.), что на 2,9% меньше (для населения – также меньше на 2,9%), чем за аналогичный период 2010 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи составил 45,4 млн. грн. (из них населению – 40 млн. грн.), что на 1,5% меньше (для населения - меньше на 0,9%), чем за январь-февраль 2010 года.

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-феврале 2011 года составил 581 млн. грн. (из них 161,3 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи снизился на 12% (от услуг населению – падение на 43,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге занимает почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-феврале 2011 года вырос по сравнению с доходом в январе-феврале 2010 года на 8,9% и составил 471,9 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 91,2 млн. грн. (рост на 5,1%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-феврале 2011 года составил 387,5 млн. грн., что на 24,5% превысило показатель за аналогичный период 2010 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 293,2 млн. грн. (из них населению – 289,6 млн. грн.), что на 32,4% больше, чем за январь-февраль 2010 года.