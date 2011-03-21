Китай готовится к реформированию железных дорог

Власти КНР рассматривают различные варианты реформы железнодорожного транспорта с целью демонополизации рынка перевозок и повышения эффективности отрасли, передает РИА Новости со ссылкой на сайт китайского журнала "Цайцзин", который в свою очередь цитирует чиновника Госкомитета по реформам и развитию Госсовета КНР.

По словам источника издания, будущая реформа предполагает разделение владения железнодорожной инфраструктурой и бизнеса железнодорожных перевозок. "Что касается железнодорожных линий (путей и сопутствующей инфраструктуры - ред.), то это естественная монополия, и всесторонняя конкуренция в данной сфере затруднительна", - отметил источник. Тем не менее, в сфере владения подвижным составом и оказания транспортных услуг конкуренция возможна, и поэтому в рамках будущей реформы должно произойти разделение владения железнодорожной инфраструктурой и подвижным составом, добавил он.

В настоящее время китайский железнодорожный транспорт напрямую контролируется министерством железных дорог КНР. По словам источника, сейчас отрасль все больше напоминает "административную монополию", где государство является и регулятором, и основным участником экономической деятельности. В результате затрудняется приток в отрасль частного капитала, поэтому "данную административную монополию необходимо разрушить", считает источник.

Китай располагает второй в мире железнодорожной сетью по совокупной длине, опережая по этому показателю Россию. Министерство железных дорог КНР недавно пережило смену руководства. В феврале 2011 года Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины начала расследование в отношении министра железных дорог и секретаря парткома министерства Лю Чжицзюня. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 25 февраля освободил министра от должности в связи с злоупотреблениями, о конкретном содержании которых не сообщается. Новым министром железных дорог тогда же был назначен Шэн Гуанцзу. В начале марта от работы отстранен заместитель главного инженера министерства Чжан Шугуан, курировавший, в частности, проекты строительства скоростных железнодорожных магистралей.