Toyota сэкономит электроэнергию, не выпустив 95 тыс. автомобилей

После разрушительного землетрясения и цунами, обрушившихся на северо-восток Японии 11 марта, ведущие компании местной автомобильной промышленности откликнулись на призыв правительства об экономии электроэнергии в национальном масштабе и временно прекратили производство на своих заводах внутри страны.

Лидер японского и мирового автопрома компания Toyota продлила срок остановки работ на 12 заводах до вторника 22 марта. Об этом сегодня сообщила ее штаб-квартира, добавив, что в результате компания не выпустит 95 тыс автомобилей. С сегодняшнего дня возобновлено производство запасных частей на предприятиях, связанных с ее головным заводом в городе Тоёта /префектура Айти/.

"Номер второй" и "номер третий" японского автопрома - концерны Honda и Nissan - продлили "выходные" на своих заводах до 23 марта, передает ИТАР-ТАСС.